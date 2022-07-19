В Петербурге организатор картеля на рынке ремонта дорог получил условный срок

Зеленогорский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор по делу о картельном сговоре на рынке ремонта и содержания дорог более чем на 92 млн рублей. Как сообщает 19 июля петербургское УФАС, гендиректора ООО «Строй Сервис» осудили на 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом.



Других участников картеля, ООО «Облспецтранс» и ИП Тоскуев, освободили от уголовной ответственности «в связи с признанием своей вины и содействием расследованию».