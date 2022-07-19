В Петербурге организатор картеля на рынке ремонта дорог получил условный срок

Зеленогорский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор по делу о картельном сговоре на рынке ремонта и содержания дорог более чем на 92 млн рублей. Как сообщает 19 июля петербургское УФАС, гендиректора ООО «Строй Сервис» осудили на 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом.
Других участников картеля, ООО «Облспецтранс» и ИП Тоскуев, освободили от уголовной ответственности «в связи с признанием своей вины и содействием расследованию».
Картель на рынке благоустройства между ООО «Строй Сервис», ООО «Облспецтранс» и ИП Тоскуев Санкт-Петербургское УФАС выявило в 2020 году. В ходе расследования стало известно, что компании и ИП участвовали в 33 конкурсах на уборку и содержание дорог в разных районах Петербурга. Они снижали начальные цены контрактов — в большинстве случаев на 0,5–1%, использовали один и тот же IP-адрес при подаче заявок, документы на участие и сертификаты электронных цифровых подписей оформляли на одного и того же человека.