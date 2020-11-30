На рынке благоустройства очередной картель. Замешаны две компании, тинейджер Денис и 93 млн рублей

Арбитражный суд узаконил решение комиссии УФАС Петербурга, вынесенное в отношении ООО «Строй Сервис», ООО «Облспецтранс» и ИП Тоскуев. Ранее антимонопольный орган нашел между ними картельный сговор в конкурсах на благоустройство более чем на 93 млн рублей. Как сообщает УФАС 30 ноября, решение суд вынес еще в пятницу, 27 ноября.



Жалобу на решение антимонопольного органа подало ООО «ОблСпецТранс». Однако суды двух инстанций подтвердили его законность и обоснованность.

В ходе расследования стало известно, что компании и ИП участвовали в 33 конкурсах на уборку и содержание дорог в разных районах Петербурга. Они снижали начальные цены контрактов — в большинстве случаев на 0,5–1%, использовали один и тот же IP-адрес при подаче заявок, документы на участие и сертификаты электронных цифровых подписей оформляли на одного и того же человека. Все материалы дела направлены в ГУ МВД России по Петербургу и области для возбуждения уголовного дела, отмечают в УФАС.