На рынке благоустройства очередной картель. Замешаны две компании, тинейджер Денис и 93 млн рублей

Арбитражный суд узаконил решение комиссии УФАС Петербурга, вынесенное в отношении ООО «Строй Сервис», ООО «Облспецтранс» и ИП Тоскуев. Ранее антимонопольный орган нашел между ними картельный сговор в конкурсах на благоустройство более чем на 93 млн рублей. Как сообщает УФАС 30 ноября, решение суд вынес еще в пятницу, 27 ноября.
Жалобу на решение антимонопольного органа подало ООО «ОблСпецТранс». Однако суды двух инстанций подтвердили его законность и обоснованность.
В ходе расследования стало известно, что компании и ИП участвовали в 33 конкурсах на уборку и содержание дорог в разных районах Петербурга. Они снижали начальные цены контрактов — в большинстве случаев на 0,5–1%, использовали один и тот же IP-адрес при подаче заявок, документы на участие и сертификаты электронных цифровых подписей оформляли на одного и того же человека. Все материалы дела направлены в ГУ МВД России по Петербургу и области для возбуждения уголовного дела, отмечают в УФАС.
По данным СПАРК, ООО «Строй Сервис» принадлежит Илье Хламёнку (он же бывший гендиректор ООО «Алеко сервис»). Выручка компании в 2019 году составила почти 23 млн рублей, а чистая прибыль — 4,4 млн рублей. В 2010-м компанию учредил Денис Тоскуев, которому, судя по информации, указанной в СПАРКе, сейчас 23 года. То есть тогда, в 2010-м, ему было 13 лет. Кроме того, он также занимает должность гендиректора в ООО «Облспецтранс», которое, по данным УФАС, тоже замешано в картельном сговоре. Оно принадлежит четырем человекам, в том числе Светлане Тоскуевой (25%). Выручка компании в 2019 году — 43,5 млн рублей, а чистая прибыль — почти 3 миллиона.
В 2020 году «Облспецтранс» выиграл 7 контрактов на 9,6 млн рублей на благоустройство Полянского сельского поселения в Ленобласти, а в 2019-м — 16 подрядов почти на 97 млн рублей в разных областных поселках. «Строй Сервис» в этом году получил всего 2 тендера на 2,6 млн рублей — по текущему ремонту в поселке Серово. Годом ранее компания выиграла 12 конкурсов на 36,4 млн рублей. Занималась она преимущественно благоустройством.
Последний участник сговора — ИП Тоскуев — уже упомянутый выше Денис Тоскуев. Как ИП он зарегистрировался в 2014 году. В 2019-м предприниматель заключил 7 контрактов на 41,2 млн рублей на работы в поселках Смолячково, Серово и в Зеленогорске. Получается, в общей сложности в 2019 году компании получили 35 подрядов почти на 175 млн рублей.
В середине ноября ведомство также выявило картель на рынке благоустройства между компаниями ООО «Грандстройсеверо-Запад», ООО «Ремстрой», ООО «Партнер» и ООО «Вектор» почти на 100 млн. До этого — в конце августа — УФАС сообщило о сговоре «ПСФ-корт» и «Зеленстрой», которые заключили контракты больше чем на 230 млн рублей. В середине июля нарушение закона о защите конкуренции ведомство заметило в действиях ООО «СМЭУ-5», ООО «Квалитет», ООО «Дельтабалт+», ООО «Фортуна» и ООО «Илатан». Общая максимальная стоимость контрактов составила 150 млн рублей.