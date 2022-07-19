Новая волна? В России резкий скачок госпитализаций с COVID-19

В России за сутки госпитализировано
При этом число новых выявленных случаев COVID-19 сохраняется на уровне выше 4 тысяч в сутки. Подтверждено еще 44 летальных исхода по стране.
В Петербурге за минувшие сутки зафиксирован 521 случай заражения коронавирусом. Это уровень конца апреля 2022 года. В больницы поступило 84 человека, умерло пятеро. Для сравнения, в Москве — 790 новых случаев за день, 167 госпитализаций, 11 смертей.
Как писала «Фонтанка», только накануне показатель заболеваемости COVID-19 в России увеличился на