Новая волна? В России резкий скачок госпитализаций с COVID-19

В России за сутки госпитализировано 1 337 человек с коронавирусом. Это почти в 2,5 раза больше, чем накануне, сообщил 19 июля федеральный оперштаб.

При этом число новых выявленных случаев COVID-19 сохраняется на уровне выше 4 тысяч в сутки. Подтверждено еще 44 летальных исхода по стране.



В Петербурге за минувшие сутки зафиксирован 521 случай заражения коронавирусом. Это уровень конца апреля 2022 года. В больницы поступило 84 человека, умерло пятеро. Для сравнения, в Москве — 790 новых случаев за день, 167 госпитализаций, 11 смертей.