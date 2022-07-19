    Пробки

    3/10

    usd56.56eur57.15
    Запись на финскую визуМебель вместо IKEAБунт в "Грузовичкоф"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    Новая волна? В России резкий скачок госпитализаций с COVID-19

    12354
    10 комментариев

    В России за сутки госпитализировано 1 337 человек с коронавирусом. Это почти в 2,5 раза больше, чем накануне, сообщил 19 июля федеральный оперштаб.

    При этом число новых выявленных случаев COVID-19 сохраняется на уровне выше 4 тысяч в сутки. Подтверждено еще 44 летальных исхода по стране.

    В Петербурге за минувшие сутки зафиксирован 521 случай заражения коронавирусом. Это уровень конца апреля 2022 года. В больницы поступило 84 человека, умерло пятеро. Для сравнения, в Москве — 790 новых случаев за день, 167 госпитализаций, 11 смертей.

    Как писала «Фонтанка», только накануне показатель заболеваемости COVID-19 в России увеличился на 30 %.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 10

    DAE19 Июл 2022 в 13:28
    О, опять завели старую пластинку.
    Видимо не все деньги на вакцинах еще освоены. Да и ограничения тоже ввести не помешало бы.
    Причем если учесть, что тоже самое заявляет продажная ВОЗ, такие мысли посещают правящий класс по всему миру. Очень уж удобным инструментом оказалась эта «пандемия».
    +0-0
    Марти МакФлай19 Июл 2022 в 12:57
    А где пользователь "тов"? Его любимая тематика пошла на взлет.
    +0-0
    Штиль19 Июл 2022 в 12:25
    Даже не удивительно, сезон отпусков в разгаре, перемещаются по всему свету, где только возможно.
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close
    close