«Корона» в рост. Показатель заболеваемости COVID-19 в России увеличился на 30%

В России зафиксировано увеличение показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и уровня госпитализации. В Петербурге за сутки ковид подхватили полтысячи человек.
По данным портала «Стопкоронавирус.рф» за 18 июля, в России с коронавирусом за сутки госпитализировано 575 человек — на
Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране.
В Петербурге за минувшие сутки выявлено 517 новых случаев коронавируса (по всей стране —
Ранее «Фонтанка» писала, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в России упал до