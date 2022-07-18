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    COVID-19

    «Корона» в рост. Показатель заболеваемости COVID-19 в России увеличился на 30%

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    В России зафиксировано увеличение показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и уровня госпитализации. В Петербурге за сутки ковид подхватили полтысячи человек.

    По данным портала «Стопкоронавирус.рф» за 18 июля, в России с коронавирусом за сутки госпитализировано 575 человек — на 18,4 % меньше, чем днём ранее. Выписан в связи с выздоровлением 2 531 человек. При этом показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2 %. Одновременно с этим на 30,2 % вырос и показатель заболеваемости.

    Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране.

    В Петербурге за минувшие сутки выявлено 517 новых случаев коронавируса (по всей стране — 4 548). Подтверждено ещё 6 смертей. По РФ ковидную статистику пополнили 35 летальных случаев.

    Ранее «Фонтанка» писала, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в России упал до 14,3 %.

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