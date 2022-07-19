В Белоруссии Верховный суд запретил независимые профсоюзы

Генпрокуратура Белоруссии заявила о прекращении деятельности независимых профсоюзов. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба ведомства.
«Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности», — говорится в сообщении.
Также ликвидирована Ассоциация профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов». В Генпрокуратуре заявили, что в ходе судебного рассмотрения было установлено, что вместо защиты трудовых прав членов организаций, предотвращения забастовок, простоев и эскалации, ряд членов вышеперечисленных профсоюзов, напротив, принимали участие «в деструктивной деятельности» и распространяли литературу «экстремистского содержания».
В Генпрокуратуре добавили, что по фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела.