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    В Белоруссии Верховный суд запретил независимые профсоюзы

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    4 комментария

    Генпрокуратура Белоруссии заявила о прекращении деятельности независимых профсоюзов. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба ведомства.

    «Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности», — говорится в сообщении.

    Также ликвидирована Ассоциация профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов». В Генпрокуратуре заявили, что в ходе судебного рассмотрения было установлено, что вместо защиты трудовых прав членов организаций, предотвращения забастовок, простоев и эскалации, ряд членов вышеперечисленных профсоюзов, напротив, принимали участие «в деструктивной деятельности» и распространяли литературу «экстремистского содержания».

    В Генпрокуратуре добавили, что по фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела.

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    Комментарии 4

    BobCat219 Июл 2022 в 10:24
    России это не грозит - у нас и не было независимых профсоюзов. Один только руководитель независимых профсоюзов чего стоит...
    +0-0
    ProstoZloy19 Июл 2022 в 10:22
    "ряд членов вышеперечисленных профсоюзов, напротив, принимали участие «в деструктивной деятельности»"
    А если ряд сотрудников правоохранительных органов пойман на "деструктивной деятельности" - разгоним всех силовиков?
    +0-0
    Sergey_K19 Июл 2022 в 10:00
    Это трейлер - смотрите в России в ближайшее время.
    +1-0
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