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    Минфин США пригрозил санкциями нарушителям мирового экономического порядка

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    США будут вводить жесткие санкции против стран, нарушающих международный экономический порядок. Об этом 19 июля заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает агентство Reuters.

    «Экономическая интеграция была превращена Россией в оружие», — сказала она.

    Сейчас США, рассказала глава ведомства, занимаются расширением торговых связей с Южной Кореей и другими союзниками, чтобы не допустить возможных манипуляций со стороны геополитических соперников.

    По словам Йеллен, ее воодушевили переговоры с представителями Южной Кореи об ограничении цен на российскую нефть. Она анонсировала, что обсудит предложение по ограничению цен на нефть с высокопоставленными чиновниками в Сеуле.

    Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс предупредил, что Китай дорого заплатит за помощь России в обходе санкций.

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