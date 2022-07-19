Минфин США пригрозил санкциями нарушителям мирового экономического порядка

США будут вводить жесткие санкции против стран, нарушающих международный экономический порядок. Об этом 19 июля заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает агентство Reuters.
«Экономическая интеграция была превращена Россией в оружие», — сказала она.
Сейчас США, рассказала глава ведомства, занимаются расширением торговых связей с Южной Кореей и другими союзниками, чтобы не допустить возможных манипуляций со стороны геополитических соперников.
По словам Йеллен, ее воодушевили переговоры с представителями Южной Кореи об ограничении цен на российскую нефть. Она анонсировала, что обсудит предложение по ограничению цен на нефть с высокопоставленными чиновниками в Сеуле.
Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс предупредил, что Китай дорого заплатит за помощь России в обходе санкций.