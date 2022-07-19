Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями за передачу России беспилотников

«Мы уже высказывали наши обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», — сказал он ( цитата по ТАСС ).

Если Иран передаст России беспилотники, тогда США с союзниками применят новые санкции. Об этом 18 июля заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Недавно в администрации американского лидера Джо Байдена заявили, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение.



Ранее в Госдепе заявили, что помощь России в обходе санкций дорого обойдется Китаю.