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    Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями за передачу России беспилотников

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    6 комментариев

    Если Иран передаст России беспилотники, тогда США с союзниками применят новые санкции. Об этом 18 июля заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

    «Мы уже высказывали наши обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Недавно в администрации американского лидера Джо Байдена заявили, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение.

    Ранее в Госдепе заявили, что помощь России в обходе санкций дорого обойдется Китаю.

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    Комментарии 6

    TheBestPiter19 Июл 2022 в 10:22
    Сейчас никто никого не спрашивает кому что продавать. Все хотят по прежнему зарабатывать на еду и отдых. Единственное, что многие начнут разрывать контракты с американскими фирмами, чтобы не стать заложником в будущем.
    А вот санкции перешли в режим фейков.
    +1-0
    26621057119 Июл 2022 в 09:44
    А зачем нам эти беспилотники? Утром смотрел Россия-24. Мы и без них уже почти всех нацистов победили. Одних наёмников перебили на два с половиной полного состава Французского иностранного легиона. Зачем нам эти дроны…
    +0-0
    Заливщик голосовых планок19 Июл 2022 в 09:16
    Ой-вэй! И куда так внезапно пропали российские беспилотники?
    +1-0
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