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    В Запорожской области начали формировать правительство. Его возглавит чиновник из Вологды

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    В Запорожской области приступили к формированию правительства. Об этом 18 июля РИА Новости сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

    Ранее стало известно, что правительство области возглавил Антон Кольцов, который до этого занимал должность первого вице-губернатора Вологодской области.

    Под контролем российских военных находятся Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. В регионах сформировали администрации, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

    «Фонтанка» писала, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России может пройти в начале осени. Рогов заявлял, что, предположительно, это произойдёт в первой половине сентября.

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