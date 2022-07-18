В Запорожской области начали формировать правительство. Его возглавит чиновник из Вологды

В Запорожской области приступили к формированию правительства. Об этом 18 июля РИА Новости сообщил член администрации региона Владимир Рогов.
Ранее стало известно, что правительство области возглавил Антон Кольцов, который до этого занимал должность первого вице-губернатора Вологодской области.
Под контролем российских военных находятся Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. В регионах сформировали администрации, восстанавливаются торговые связи с Крымом.
«Фонтанка» писала, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России может пройти в начале осени. Рогов заявлял, что, предположительно, это произойдёт в первой половине сентября.