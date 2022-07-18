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    Суд арестовал лихача, насмерть сбившего четырёх девушек в Башкирии

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    Водителя, насмерть сбившего четырёх пешеходов в Башкортостане, отправили под стражу на два месяца, до 18 сентября. Об этом вечером в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

    «По факту ДТП, в котором погибли четыре девушки, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

    «Фонтанка» писала, что расследование аварии, лишившей жизни жительниц Башкортостана, находится на контроле главы СКР. По данным следствия, 23-летний водитель «Ауди» рано утром 18 июля наехал на пешеходов у башкирского села Бакалы, когда те шли по обочине ему навстречу. В результате все четверо скончались на месте происшествия. Трём девушкам было 18–19 лет, ещё одной — 16 лет.

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