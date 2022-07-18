Суд арестовал лихача, насмерть сбившего четырёх девушек в Башкирии

Водителя, насмерть сбившего четырёх пешеходов в Башкортостане, отправили под стражу на два месяца, до 18 сентября. Об этом вечером в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

«По факту ДТП, в котором погибли четыре девушки, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.