Суд арестовал лихача, насмерть сбившего четырёх девушек в Башкирии

Водителя, насмерть сбившего четырёх пешеходов в Башкортостане, отправили под стражу на два месяца, до 18 сентября. Об этом вечером в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
«По факту ДТП, в котором погибли четыре девушки, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» писала, что расследование аварии, лишившей жизни жительниц Башкортостана, находится на контроле главы СКР. По данным следствия, 23-летний водитель «Ауди» рано утром 18 июля наехал на пешеходов у башкирского села Бакалы, когда те шли по обочине ему навстречу. В результате все четверо скончались на месте происшествия. Трём девушкам было 18–19 лет, ещё одной — 16 лет.