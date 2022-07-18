Лихач на «Ауди» насмерть сбил четырех девушек в Башкирии. В дело всматривается Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ проконтролирует расследование аварии, лишившей жизни четырёх жительниц Башкортостана. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Председатель СК РФ поручил руководителю Следственного управления СКР по Республике Башкортостан Чернятьеву Д. Н. представить доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибли четыре девушки, и в том числе несовершеннолетняя», — гласит запись от 18 июля.
Следственный комитет Российской Федерации
По данным следствия, 23-летний водитель «Ауди» наехал на пешеходов у башкирского села Бакалы, когда те шли по обочине ему навстречу. В результате все четверо скончались на месте происшествия. Трём девушкам было 18–19 лет, ещё одной — 16 лет.
На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.