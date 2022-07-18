Экс-сотрудника петербургской таможни отправили в колонию за взятку в 20 млн рублей

По материалам дела, будучи начальником отдела таможенного контроля после выпуска товаров, Гусев, заручившись поддержкой вышестоящего Максима Мамчура, потребовал от представителей ООО «Таллер» 20 млн рублей. За это они закрыли глаза на нарушения, тем самым позволив бизнесменам избежать административной ответственности.

Петроградский райсуд огласил приговор экс-сотруднику Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России Олегу Гусеву, которого признали виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом 18 июня сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Впоследствии гендиректор компании и посредники в получении взятки обратились к правоохранителям. За помощь в раскрытии преступления уголовная ответственность им не грозит.



Гусев не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК строгого режима и 40 млн рублей штрафа. Вдобавок к этому в течение 10 лет он не сможет занимать должности на госслужбе.



«Фонтанка» писала, что Гусева задержали в Шереметьево в середине марта 2021 года. Его сообщник — экс-заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления Максим Мамчур — находится в международном розыске. В середине сентября 2021 года его заочно арестовали.

