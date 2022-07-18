Еврокомиссия подсчитала, на сколько упадет ВВП после прекращения поставок газа из России

Валовой внутренний продукт Евросоюза может упасть на 1,5 процента, если будут прекращены поставки газа из России. К такому выводу пришли европейские чиновники. Столь серьезное падение может произойти, если не предпринять мер по энергосбережению заранее. Также многое будет зависеть от природы — того, насколько зима будет короткой.



Как сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ, при прекращении поставок газа из России в лучшем случае (если в страны ЕС не придут заморозки) ВВП упадет на 0,6 — 1%. Издание отмечает, что сам документ называется «Экономьте газ для безопасной зимы».