Еврокомиссия подсчитала, на сколько упадет ВВП после прекращения поставок газа из России

Валовой внутренний продукт Евросоюза может упасть на 1,5 процента, если будут прекращены поставки газа из России. К такому выводу пришли европейские чиновники. Столь серьезное падение может произойти, если не предпринять мер по энергосбережению заранее. Также многое будет зависеть от природы — того, насколько зима будет короткой.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ, при прекращении поставок газа из России в лучшем случае (если в страны ЕС не придут заморозки) ВВП упадет на 0,6 — 1%. Издание отмечает, что сам документ называется «Экономьте газ для безопасной зимы».
В данный момент главная проблема ЕС перед зимой — обеспечить достаточные запасы в газохранилищах. Пока, по данным издания, получается. Хранилища заполнены на 63%, что соответствует среднему историческому значению. Запасов должно хватить на 46 дней зимнего потребления.
Отмечается, что Евросоюз по-прежнему обеспокоен остановкой поставок по «Северному потоку». До проведения техобслуживания трубопровод работал примерно на 40% от пропускной способности.
«Если предположить, что международные газовые рынки будут постоянно напряженными, пополнение хранилищ летом 2023 года будет очень сложной задачей. Это, в свою очередь, затруднит подготовку к следующему зимнему сезону, — цитирует Bloomberg документ ЕК. — Уровень заполнения хранилищ в октябре 2023 года составит всего 41%».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что согласованный министрами иностранных дел стран ЕС новый пакет антироссийских санкций пока «не содержит каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей».