    Пробки

    2/10

    usd56.56eur57.15
    H&M уходитУлететь в ЕвропуБунт в "Грузовичкоф"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экономика и санкции

    Еврокомиссия подсчитала, на сколько упадет ВВП после прекращения поставок газа из России

    1113
    4 комментария

    Валовой внутренний продукт Евросоюза может упасть на 1,5 процента, если будут прекращены поставки газа из России. К такому выводу пришли европейские чиновники. Столь серьезное падение может произойти, если не предпринять мер по энергосбережению заранее. Также многое будет зависеть от природы — того, насколько зима будет короткой.

    Как сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ, при прекращении поставок газа из России в лучшем случае (если в страны ЕС не придут заморозки) ВВП упадет на 0,6 — 1%. Издание отмечает, что сам документ называется «Экономьте газ для безопасной зимы».

    В данный момент главная проблема ЕС перед зимой — обеспечить достаточные запасы в газохранилищах. Пока, по данным издания, получается. Хранилища заполнены на 63%, что соответствует среднему историческому значению. Запасов должно хватить на 46 дней зимнего потребления.

    Отмечается, что Евросоюз по-прежнему обеспокоен остановкой поставок по «Северному потоку». До проведения техобслуживания трубопровод работал примерно на 40% от пропускной способности.

    «Если предположить, что международные газовые рынки будут постоянно напряженными, пополнение хранилищ летом 2023 года будет очень сложной задачей. Это, в свою очередь, затруднит подготовку к следующему зимнему сезону, — цитирует Bloomberg документ ЕК. — Уровень заполнения хранилищ в октябре 2023 года составит всего 41%».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что согласованный министрами иностранных дел стран ЕС новый пакет антироссийских санкций пока «не содержит каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close
    close