Политтехнологи слетаются на референдум в ДНР. Консультантом по медиа будет глава смольнинского телеканала

На телеканале «Санкт-Петербург» произошла временная смена власти — прежний руководитель Александр Малькевич в ближайшие месяцы проведёт на другом фронте

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





ДНР и ЛНР в ближайшие месяцы могут присоединиться к России. Для этого в подконтрольных территориях будет проведён референдум. Как утверждают собеседники «Фонтанки», информация о сроках и формате пока лишь ориентировочная. Тем менее работу в Новороссии уже активно предлагают российским политтехнологам, в том числе и из Петербурга.



Фото: Скриншот youtube.com/Дайте сказать! Поделиться Поделиться





«Александр Малькевич снова в Мелитополе! Сегодня член ОП РФ делится с нами кадрами бюста Павла Судоплатова», — сообщил 18 июля телеграм-канал Общественной палаты. На фото, приложенном к посту, — член Общественной палаты и гендиректор правительственного телеканала «Санкт-Петербург». В подписи также говорится, что Малькевич собирается снять фильм о советском генерале и других героях разведки. По информации нескольких собеседников «Фонтанки», с 18 июля руководитель городского телеканала оставил свой кабинет, уйдя в длительный отпуск до середины сентября. Именно этот период на данный момент называется как срок, в который должен быть проведён референдум по присоединению ДНР и ЛНР к России.

Малькевич ранее уже приезжал в Мариуполь, где телеканал «Санкт-Петербург» организовал собственный пункт вещания. «Увидел всё, что укрофашисты сделали с городом», — отмечал он в своих соцсетях. По словам собеседников «Фонтанки», знакомых с Малькевичем, он не раз высказывал желание поехать на референдум и даже предлагал ответственным за это лицам помочь с организацией медиа во время его подготовки и проведения: «Видимо, сейчас он именно эту роль и возьмёт на себя». Другой собеседник «Фонтанки», близкий к Смольному, заметил, что у самого Малькевича ухудшились отношения внутри медийного блока правительства, кроме того, ему стали часто припоминать, что он выходец из структур Евгения Пригожина. Поэтому, утверждает источник, Малькевичу и предложили уехать и заняться другими делами, «помочь Родине»: «В конце года у него заканчивается контракт, так что можно сказать, что он перешёл на другую работу».



Сам Малькевич заявил «Фонтанке», что находится в рабочей командировке в городе-побратиме Петербурга Мариуполе. «В референдуме принимать участие будут жители, но, насколько я знаю, его ещё не объявили». Он также отрицает, что ушёл в отпуск, чтобы заниматься подготовкой к референдуму. Несколько политтехнологов из Петербурга анонимно рассказали «Фонтанке», что тоже получали предложения поехать на референдум. «Такие предложения от АП периодически поступают, наверное, на них кто-то соглашается», — отметил собеседник, отказавшийся от такой работы. Уточнять условия труда, по его словам, он не стал.

Другой специалист заметил, что сам рынок труда для политтехнологов сейчас крайне маленький: «Выборов нет, многие или уехали за границу, или переквалифицировались». По словам ещё одного собеседника, оставшиеся на рынке игроки при этом активно конкурируют за подряд на референдум: «Некоторые даже туда приезжают самостоятельно, пишут документы, предлагают какие-то схемы. Неясно пока, кто точно этим займётся, может быть, всё в итоге сделают военные администрации». О совещании в Кремле по подготовке референдума на всех украинских территориях, которые перешли под контроль России, писал в начале июля РБК. Источники издания отмечали, что сроков проведения сейчас не существует, они будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также обеспечения зоны безопасности.

Предварительную подготовку уже начали: готова нормативная база, составляются списки избирателей, идёт подбор людей в избирательные комиссии. 14 июля о том, что в начале осени может пройти референдум и по вхождению в состав России Запорожской области, писали РИА Новости со ссылкой на члена главного совета областной администрации Владимира Рогова. «Предполагаемые даты — первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», — говорил он. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 17 июля заявил ТАСС, что в этом регионе референдум может пройти и осенью, и зимой.

В июле Центризбирком провёл в Ростове-на-Дону обучающий семинар для избиркомов Донецкой и Луганской народных республик. Как отмечала глава российского ЦИКа Элла Памфилова, таким образом российские специалисты помогают коллегам налаживать мирную жизнь.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»