В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности. В городе ждут грозу

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за возможной грозы, сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.



Режим погодной опасности будет действовать с 22:00 19 июля до 6:00 20 июля. Власти просят водителей быть осторожными и по возможности отказаться от использования машин из-за высокого риска аварий. Пешеходов также призывают быть внимательными.



Во вторник, по прогнозам синоптиков, город ждет температура до +22 градусов. Во второй половине недели, предположительно, над Петербургом установится антициклон — будет ясно и тепло.

