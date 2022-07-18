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    В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности. В городе ждут грозу

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    В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за возможной грозы, сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

    Режим погодной опасности будет действовать с 22:00 19 июля до 6:00 20 июля. Власти просят водителей быть осторожными и по возможности отказаться от использования машин из-за высокого риска аварий. Пешеходов также призывают быть внимательными.

    Во вторник, по прогнозам синоптиков, город ждет температура до +22 градусов. Во второй половине недели, предположительно, над Петербургом установится антициклон — будет ясно и тепло.

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