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    «Теплосеть» предупреждает о проверке труб в центре Петербурга

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    Согласно сообщению от 18 июля, в зону работ войдут:

    — улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я Советские, Артиллерийская, Восстания, Дегтярная, Евгеньевская, Жуковского, Захарьевская, Исполкомская, Кавалергардская, Кирилловская, Кирочная, Конная, Красного Текстильщика, Лафонская, Марата, Маяковского, Моисеенко, Мытнинская, Некрасова, Новгородская, Одесская, Очаковская, Потемкинская, Пушкинская, Радищева, Рылеева, Смольного, Старорусская, Таврическая, Тверская, Тульская, Александра Невского, Фурштатская, Херсонская, Чайковского, Чехова, Шпалерная, Ярославская;

    — проспекты Бакунина, Греческий, Лиговский, Литейный, Невский, Смольный, Чернышевского, Суворовский;

    — переулки Фуражный, Басков, Виленский, Госпитальный, Гродненский, Дегтярный, Калужский, Ковенский, Мелитопольский, Митавский, Озерной, Кваренги, Ульяны Громовой, Перекупной, Саперный, Солдатский, Ставропольский, Таврический, Манежный;

    — площади Лафонская, Преображенская, Растрелли, Старорусская;

    — Некрасовский сад, Смольный проезд, территория сада имени Чернышевского;

    — набережные Воскресенская и Синопская.

    Отмечается, что температура воды в теплосетях не превышает 40 градусов.

    Напомним, ранее «Фонтанка» также писала об испытаниях ГУП «ТЭК», которые пройдут в Колпинском, Красногвардейском и Невском районах.

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