«Теплосеть» предупреждает о проверке труб в центре Петербурга

Согласно сообщению от 18 июля, в зону работ войдут:
— улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я Советские, Артиллерийская, Восстания, Дегтярная, Евгеньевская, Жуковского, Захарьевская, Исполкомская, Кавалергардская, Кирилловская, Кирочная, Конная, Красного Текстильщика, Лафонская, Марата, Маяковского, Моисеенко, Мытнинская, Некрасова, Новгородская, Одесская, Очаковская, Потемкинская, Пушкинская, Радищева, Рылеева, Смольного, Старорусская, Таврическая, Тверская, Тульская, Александра Невского, Фурштатская, Херсонская, Чайковского, Чехова, Шпалерная, Ярославская;
— проспекты Бакунина, Греческий, Лиговский, Литейный, Невский, Смольный, Чернышевского, Суворовский;
— переулки Фуражный, Басков, Виленский, Госпитальный, Гродненский, Дегтярный, Калужский, Ковенский, Мелитопольский, Митавский, Озерной, Кваренги, Ульяны Громовой, Перекупной, Саперный, Солдатский, Ставропольский, Таврический, Манежный;
— площади Лафонская, Преображенская, Растрелли, Старорусская;
— Некрасовский сад, Смольный проезд, территория сада имени Чернышевского;
— набережные Воскресенская и Синопская.
Отмечается, что температура воды в теплосетях не превышает 40 градусов.
Напомним, ранее «Фонтанка» также писала об испытаниях ГУП «ТЭК», которые пройдут в Колпинском, Красногвардейском и Невском районах.