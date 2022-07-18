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    ГУП «ТЭК СПб» проверит трубы в трёх районах Петербурга

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    На этой неделе, с 18 по 22 июля, гидравлические испытания теплосетей пройдут в Колпинском, Красногвардейском и Невском районах Петербурга. Об этом утром в понедельник, 18 июля, сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

    В общей сложности в преддверии нового отопительного сезона теплоэнергетики проведут в зоне ответственности ТЭКа 260 испытаний.

    Подробную информацию о зоне проведения гидравлических испытаний ГУП «ТЭК СПб» публикует на официальном сайте. Узнать график отключения горячей воды в своём доме можно в разделе «График отключений».

    В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов.

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