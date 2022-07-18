ГУП «ТЭК СПб» проверит трубы в трёх районах Петербурга

На этой неделе, с 18 по 22 июля, гидравлические испытания теплосетей пройдут в Колпинском, Красногвардейском и Невском районах Петербурга. Об этом утром в понедельник, 18 июля, сообщили в ГУП «ТЭК СПб».
В общей сложности в преддверии нового отопительного сезона теплоэнергетики проведут в зоне ответственности ТЭКа 260 испытаний.
Подробную информацию о зоне проведения гидравлических испытаний ГУП «ТЭК СПб» публикует на официальном сайте. Узнать график отключения горячей воды в своём доме можно в разделе «График отключений».