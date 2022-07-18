Bloomberg: Долг европейских энергокомпаний вырос до $1,7 трлн

Общий долг европейских энергетических компаний вырос до 1,7 трлн евро из-за подорожания нефти и газа, сообщает 18 июля Bloomberg. До 2020 года этот показатель был в два раза меньше.

По данным агентства, за первые шесть месяцев 2022 года компании привлекли 45 млрд евро в виде облигаций и 72 млрд евро в форме кредитов.



Сектор готовится привлечь еще 24 млрд евро финансирования. Как пишет Bloomberg, чтобы пережить кризис, немецкой компании Uniper SE требуется около 9 млрд евро, а чешской CEZ CP — до трех.

