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    Bloomberg: Долг европейских энергокомпаний вырос до $1,7 трлн

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    Общий долг европейских энергетических компаний вырос до 1,7 трлн евро из-за подорожания нефти и газа, сообщает 18 июля Bloomberg. До 2020 года этот показатель был в два раза меньше.

    По данным агентства, за первые шесть месяцев 2022 года компании привлекли 45 млрд евро в виде облигаций и 72 млрд евро в форме кредитов.

    Сектор готовится привлечь еще 24 млрд евро финансирования. Как пишет Bloomberg, чтобы пережить кризис, немецкой компании Uniper SE требуется около 9 млрд евро, а чешской CEZ CP — до трех.

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