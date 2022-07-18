    Пробки

    3/10

    usd57.83eur57.89
    H&M уходитВертолет упалГде найти товары IKEAОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    За смертельную аварию на Каменноостровском в Петербурге будут судить гостя из Коми

    3388
    2 комментария

    В Петербурге завершили расследование дела о декабрьской аварии на Каменноостровском проспекте, в которой погиб человек. Обвиняемый — 25-летний уроженец Республики Коми — скоро предстанет перед судом.

    Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Видео с места ДТП публикует 18 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Ночью 15 декабря BMW выехал на красный на перекрестке набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта и столкнулся с «Мерседесом», до этого зацепив по касательной «Дэу Матиз». 55-летний водитель «Мерседеса» скончался на месте.

    Следствие установило, что водитель BMW был пьян и значительно превысил скорость. Его обвинили в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и арестовали. Дело передано в Петроградский райсуд.

    Отмечалось, что фигуранта зовут Кирилл Калмыков, он не работает, не имеет устойчивых социальных связей и нарушает ПДД далеко не впервые.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close