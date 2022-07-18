За смертельную аварию на Каменноостровском в Петербурге будут судить гостя из Коми

В Петербурге завершили расследование дела о декабрьской аварии на Каменноостровском проспекте, в которой погиб человек. Обвиняемый — 25-летний уроженец Республики Коми — скоро предстанет перед судом.

Видео с места ДТП публикует 18 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Ночью 15 декабря BMW выехал на красный на перекрестке набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта и столкнулся с «Мерседесом», до этого зацепив по касательной «Дэу Матиз». 55-летний водитель «Мерседеса» скончался на месте.

Следствие установило, что водитель BMW был пьян и значительно превысил скорость. Его обвинили в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и арестовали. Дело передано в Петроградский райсуд.

Отмечалось, что фигуранта зовут Кирилл Калмыков, он не работает, не имеет устойчивых социальных связей и нарушает ПДД далеко не впервые.