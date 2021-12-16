В Петербурге арестовали виновника смертельного ДТП на Каменноостровском проспекте. Он ездил без прав

Калмыкову предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, и повлекшим по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в пресс-службе судов города 16 декабря, по версии следствия, будучи пьяным, мужчина выехал на BMW на красный и столкнулся с Mercedes. Водитель последней машины скончался на месте происшествия.

Петроградский районный суд Петербурга заключил под стражу Кирилла Калмыкова, который накануне, 15 декабря, стал участником смертельной аварии на перекрестке набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта.

«Причастность признает. Против меры возражал, пояснив, что, проведя 2 дня за решеткой, находится в стрессовом состоянии, судьбы людей ему жаль, но, будучи на свободе, он еще сможет принести пользу обществу», — отметили в пресс-службе.



Отметим, обвиняемый не работает и не имеет устойчивых социальных связей. Он не в первый раз пренебрегает правилами — за год его 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, 7 декабря мужчину лишили права управления транспортными средствами.



«Фонтанка» писала, что накануне, 15 декабря, в Петроградском районе города произошла смертельная авария. Сначала водитель BMW врезался в Daewoo, затем он совершил столкновение с Mercedes, в котором погиб человек.

