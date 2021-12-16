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В Петербурге арестовали виновника смертельного ДТП на Каменноостровском проспекте. Он ездил без прав

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Петроградский районный суд Петербурга заключил под стражу Кирилла Калмыкова, который накануне, 15 декабря, стал участником смертельной аварии на перекрестке набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта.

Как сообщили в пресс-службе судов города 16 декабря, по версии следствия, будучи пьяным, мужчина выехал на BMW на красный и столкнулся с Mercedes. Водитель последней машины скончался на месте происшествия.

Калмыкову предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, и повлекшим по неосторожности смерть человека.

«Причастность признает. Против меры возражал, пояснив, что, проведя 2 дня за решеткой, находится в стрессовом состоянии, судьбы людей ему жаль, но, будучи на свободе, он еще сможет принести пользу обществу», — отметили в пресс-службе.

Отметим, обвиняемый не работает и не имеет устойчивых социальных связей. Он не в первый раз пренебрегает правилами — за год его 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, 7 декабря мужчину лишили права управления транспортными средствами.

«Фонтанка» писала, что накануне, 15 декабря, в Петроградском районе города произошла смертельная авария. Сначала водитель BMW врезался в Daewoo, затем он совершил столкновение с Mercedes, в котором погиб человек.

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Комментарии (1)

AlBerkut
7 декабря лишили прав, а 15 уже был без прав?
Что-то не вяжется.
Если 7 декабря только вынесено постановление о назначении административного наказания, то есть 10 суток с момента получения копии постановления на обжалование, по истечении которых вступает в законную силу, если не обжаловано. А вот решение по жалобе вступает в ЗС немедленно.
Так что было 7 декабря?
Был в САО? Сколько надул?
И таки повторю свой вопрос, киношка будет?
Вот будет видео, мы тут сами решим, кто, насколько и в чём виновен, и слюной побрызгаем, какие законы/менты/депутаты/водилы плохие, и как всех наказать надо😎😂
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