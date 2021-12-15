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BMW проехал на «красный» и снес две машины на Каменноостровском. Погиб один из водителей

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Грубое нарушение ПДД привело к смертельной аварии в Петроградском районе Петербурга ночью 15 декабря. Погиб водитель попавшей под удар машины.

Как стало известно «Фонтанке», около часа ночи у дома 48 по Каменноостровскому проспекту 24-летний водитель на BMW проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Daewoo. После этого БМВ совершил столкновение с автомобилем Mercedes, следовавшим по набережной реки Карповки.

В результате аварии 54-летний мужчина, управлявший «Мерседесом», скончался на месте.

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Комментарии (13)

AlBerkut
На этом перекрёстке камеры есть? Видео будет?
Что-то как-то странно, уже назначен виновный, выехавший на красный.
Или всё проще - бмв диагноз, и априори виноват? 🤔
ШАХ
Никогда. И быть Вам судьёй не светит. Человек придумал автомобиль. Остальное издержки.
angel of death
когда водителей за такие дтп начнут сажать лет на 20-25? а не просто давать условку и отпускать на свободу? ... был бы судьёй, вкатил бы звонкую, чтоб остальные боялись гонять...
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