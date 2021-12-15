BMW проехал на «красный» и снес две машины на Каменноостровском. Погиб один из водителей

Грубое нарушение ПДД привело к смертельной аварии в Петроградском районе Петербурга ночью 15 декабря. Погиб водитель попавшей под удар машины.
Как стало известно «Фонтанке», около часа ночи у дома 48 по Каменноостровскому проспекту 24-летний водитель на BMW проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Daewoo. После этого БМВ совершил столкновение с автомобилем Mercedes, следовавшим по набережной реки Карповки.
В результате аварии 54-летний мужчина, управлявший «Мерседесом», скончался на месте.