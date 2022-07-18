Цены на автомобили в России в июле подняла только одна марка

В первой половине июля 2022 года цены на автомобили переписала только одна марка из представленных в России. Некоторые марки и вовсе либо убрали информацию о ценах ср своих сайтов, либо не обновляли ее с конца зимы — начала весны.

С 1 по 15 июля новые автомобили в России подорожали только у китайского JAC, сообщает 18 июля аналитическое агентство «Автостат» . При этом цены повысили только на три модели из пяти, представленных на рынке. Больше всего они выросли на лифтбек JAC J7: в зависимости от комплектации прибавка составила от 400 до 631 тысячи рублей — это от 28,6% до 41,5%. Меньше всех подорожал кроссовер JAC S3 — на 200–241 тысячу рублей, то есть на 18,2–20,4%. В этой же компании оказался пикап JAC Т6, для него прибавка в цене составила от 550 до 571 тысячи рублей, что больше предыдущей цены на 28,8–31,4%.

Данных по ценам на оставшиеся две модели — кроссовер S7 и электромобиль iEV7S — на сайте дистрибьютора пока нет, отмечают аналитики.

К лету все меньше автомобильных марок переписывали цены на свои автомобили в России. Если в марте машины подорожали сразу у 26 брендов, то в апреле — уже у 14, а в мае — у 6. В июне, по данным агентства, ни одна из марок не повысила цены, а BMW их даже снизил. При этом у целого ряда компаний информация о ценах на их сайтах либо отсутствует вовсе, либо предоставлена по состоянию на февраль или март. Среди них, например, Audi, Mercedes-Benz, Honda, Skoda, Volvo, Jaguar, Jeep, Land Rover, MINI и Porsche.