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    В столкновении маршрутки и «Соляриса» на Просвещения тяжело пострадал водитель легковой

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    Серьезная авария на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина с участием маршрутки и легковой обернулась госпитализацией для водителя последнего автомобиля. Об этом 18 июля «Фонтанке» рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    «В 06:50 в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина водитель автомобиля «Хендай Солярис» на всей скорости въехал в заднюю часть маршрутного автобуса. В результате ДТП водитель легковушки 1992 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован», — рассказали в пресс-службе.

    Утром в понедельник ДТП спровоцировало серьезные пробки из общественного и личного транспорта.

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