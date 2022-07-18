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    На Просвещения столкнулись маршрутка и легковушка. Рядом встали автобусы, на месте ДТП — скорая

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    На перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина произошла авария с участием маршрутки и красной легковушки. Об этом 18 июля рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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    Проезд на месте ДТП, по словам автора поста, затруднен. Очевидцы публикуют фотографии, на которых рядом с местом аварии встало много автобусов. Легковушка, судя по опубликованным фотографиям, пострадала достаточно серьезно.

    На месте присутствует скорая помощь и сотрудник правоохранительных органов.

    Новость дополняется.

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