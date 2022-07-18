WSJ: Европа наращивает объемы поставок российской нефти

Владельцы европейских танкеров перед началом действия эмбарго на российскую нефть значительно нарастили ее отгрузку, сообщает The Wall Street Journal. Наибольшего успеха достигли греческие нефтеторговцы — за два месяца их суда заходили в российские порты почти в два раза чаще, чем годом ранее, и перевезли около половины всех объемов нефти из РФ.



Выросли также и поставки в Азию. Так, например, Китай, по данным агентства Vortexa, на которое ссылается издание, в июне удвоил потребление по сравнению с февралем — с 670 000 баррелей в сутки до 1,13 миллиона баррелей.

