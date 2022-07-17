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    «Мерседес»-перевёртыш на обочине Зеленогорска забыл бывший сотрудник Смольного

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    6 комментариев

    Полицейские нашли водителя одинокого «Мерседеса», привлекавшего внимание водителей в Курортном районе Петербурга. Его состояние потянуло на протокол.

    По данным «Фонтанки», в отделе полиции оказался 43-летний бывший сотрудник комитета по здравоохранению Петербурга. Должность начальника управления развития учреждений здравоохранения он занял в 2012 году, в начале 2017-го ещё давал комментарии прессе. В тот же год, как говорят, уволился и уехал в Севастополь. Там работал в департаменте капитального строительства города, но, похоже, надолго не задержался.

    В петербургском главке подтвердили, что личность водителя установлена. Полицейские с ним уже пообщались, итогом стал протокол по статье 20.21 КоАП - «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

    «Мерседес» SLC 2016 года выпуска лежал вверх колёсами на обочине Курортной улицы Зеленогорска накануне вечером, сегодня утром его фотографировали в том же положении. В УГИБДД сообщали, что ДТП оформлено без пострадавших, водителя ищут.

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    Комментарии 6

    26608563018 Июл 2022 в 01:10
    Путь настоящего чиновника! Сначала здравоохранение, потом капитальное строительство! Следующий шаг наверно комитет по природопользованию или туризму! Талантливый человек!)))
    +0-0
    hoboot18 Июл 2022 в 00:09
    как он вылез то?
    +0-0
    27603257617 Июл 2022 в 23:50
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а..щ.е.н.и.е к в.а.м., н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете т.ел.ефо.н или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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