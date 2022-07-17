«Мерседес»-перевёртыш на обочине Зеленогорска забыл бывший сотрудник Смольного

По данным «Фонтанки», в отделе полиции оказался 43-летний бывший сотрудник комитета по здравоохранению Петербурга. Должность начальника управления развития учреждений здравоохранения он занял в 2012 году, в начале 2017-го ещё давал комментарии прессе. В тот же год, как говорят, уволился и уехал в Севастополь. Там работал в департаменте капитального строительства города, но, похоже, надолго не задержался.

Полицейские нашли водителя одинокого «Мерседеса», привлекавшего внимание водителей в Курортном районе Петербурга. Его состояние потянуло на протокол.

В петербургском главке подтвердили, что личность водителя установлена. Полицейские с ним уже пообщались, итогом стал протокол по статье 20.21 КоАП - «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».



«Мерседес» SLC 2016 года выпуска лежал вверх колёсами на обочине Курортной улицы Зеленогорска накануне вечером, сегодня утром его фотографировали в том же положении. В УГИБДД сообщали, что ДТП оформлено без пострадавших, водителя ищут.

