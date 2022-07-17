«Дожили, мерины по кустам валяются». Одинокий Mercedes грел «пузико» на обочине Зеленогорска

В Петербурге ищут водителя небюджетного родстера, потерявшего свою машину на тихой улице в Курортном районе Петербурга.

Фотографии «отдыхающего» на обочине Курортной улицы в Зеленогорске Mercedes-Benz SLC 2016 года выпуска 17 июля опубликовали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по снимкам, автомобиль с номерами московского региона вверх колёсами запечатлели около половины девятого утра.



Пострадавших рядом не наблюдалось, водителя или других обеспокоенных судьбой машины — тоже.