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    «Дожили, мерины по кустам валяются». Одинокий Mercedes грел «пузико» на обочине Зеленогорска

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    В Петербурге ищут водителя небюджетного родстера, потерявшего свою машину на тихой улице в Курортном районе Петербурга.

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    Фотографии «отдыхающего» на обочине Курортной улицы в Зеленогорске Mercedes-Benz SLC 2016 года выпуска 17 июля опубликовали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по снимкам, автомобиль с номерами московского региона вверх колёсами запечатлели около половины девятого утра.

    Пострадавших рядом не наблюдалось, водителя или других обеспокоенных судьбой машины — тоже.

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    «Дожили, мерины по кустам валяются», — пишут в комментариях одни, другие «делят шкуру» и готовятся разобрать Mercedes по частям.

    В УГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что информация о перевернувшемся в кювете автомобиле поступила в полицию накануне в девять часов вечера. ДТП оформлено без пострадавших, водитель с места происшествия скрылся. Его пока не нашли.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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