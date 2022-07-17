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    В Греции нашли тела всех погибших при крушении Ан-12, перевозившего оружие

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    4 комментария

    Операция по поиску тел погибших на месте крушения самолета Ан-12 в Греции завершена. Об этом сообщает ΕΡΤ.

    Автор: ΕΡΤ/YouTube

    Начата операция была днем 17 июля, после того, как ночью в Греции разбился украинский Ан-12, перевозивший вооружение в Бангладеш. В первую очередь власти проверяли, не попали ли опасные вещества в окружающую среду.

    «Согласно измерениям на месте происшествия, опасных веществ обнаружено не было», – заявил журналистам пресс-секретарь пожарной охраны Яннис Артофиос.

    Тела погибших членов экипажа Ан-12 обнаружили, в том числе, при помощи дронов.

    Ранее сообщалось о крушении Ан-12, перевозившего 11,5 тонн боеприпасов из Сербии в Бангладеш. По пути самолет должен был совершить две посадки. Однако, пролетая над Грецией, пилоты подали сигнал тревоги: отказал один из двигателей.

    Дотянуть до ближайшего аэропорта не получилось. Самолет разбился. Осколки оказались на достаточно большой территории. Судя по сообщениям СМИ, в результате крушения, местные жители оказались без света – при падении самолет мог задеть провода.

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    Комментарии 4

    27603257617 Июл 2022 в 22:48
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а..щ.е.н.и.е к в.а.м., н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете тел.ефо.н или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-0
    bluxer17 Июл 2022 в 22:48
    Какое оружие? Какой Бангладеш? Сидели бы дома.
    +0-0
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