В Греции нашли тела всех погибших при крушении Ан-12, перевозившего оружие

Операция по поиску тел погибших на месте крушения самолета Ан-12 в Греции завершена. Об этом сообщает ΕΡΤ .

Начата операция была днем 17 июля, после того, как ночью в Греции разбился украинский Ан-12, перевозивший вооружение в Бангладеш. В первую очередь власти проверяли, не попали ли опасные вещества в окружающую среду.

Тела погибших членов экипажа Ан-12 обнаружили, в том числе, при помощи дронов.

Ранее сообщалось о крушении Ан-12, перевозившего 11,5 тонн боеприпасов из Сербии в Бангладеш. По пути самолет должен был совершить две посадки. Однако, пролетая над Грецией, пилоты подали сигнал тревоги: отказал один из двигателей.

Дотянуть до ближайшего аэропорта не получилось. Самолет разбился. Осколки оказались на достаточно большой территории. Судя по сообщениям СМИ, в результате крушения, местные жители оказались без света – при падении самолет мог задеть провода.