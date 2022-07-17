Украинский Ан-12 с тоннами оружия для Бангладеш разбился в Греции

Перевозивший 11,5 тонны оружия из Сербии в Бангладеш украинский Ан-12 разбился в Греции. Погибли 8 человек.

Как сообщает портал Kurir , по данным Минобороны Сербии, на борту в основном были мины. «Заказчиком выступало министерство обороны Бангладеш, у рейса был официальный маршрут. Самолет стартовал из Сербии, имея все необходимые разрешения», — заявил СМИ министр обороны страны Небойша Стефанович.

По информации греческого канала ERT , самолет вылетел из Сербии в 22:45 16 июля. До Бангладеш Ан-12 должен был совершить две промежуточные посадки — в Аммане и Эр-Рияде. Незадолго до крушения пилот подал сигнал бедствия: у борта отказал двигатель. Пилоты пытались спасти самолет и запросили экстренную посадку в аэропорту Кавалы. Однако до аэропорта самолет не дотянул и рухнул на кукурузное поле.

Как отмечает ERT, из Афин на место крушения отправлены специалисты по биологической защите. Они будут помогать в расследовании. Дело в том, что, помимо дыма и сильного жара, после крушения на месте было обнаружено «белое вещество неизвестного происхождения». При этом, по данным греческой стороны, измерительные приборы не показывают какой-либо аномалии.



Тем не менее местным жителям рекомендовано избегать места крушения и прилегающей территории. Части самолета оказались разбросаны на достаточно большое расстояние.

