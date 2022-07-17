Нет, я не Ургант, я другой. Телеведущий Андрей Малахов ответил тем, кто «выслал» его в Прибалтику

Сообщение о том, что телеведущий Андрей Малахов безвременно выехал «в одну из прибалтийских стран» и «в ближайшее время возвращаться не планирует» начали тиражировать СМИ 17 июля.



В ответ Малахов разметил в собственном телеграм-канале скриншот одного из таких сообщений с комментарием: «Не дождетесь!»

Ранее серьезный общественный резонанс вызвал отъезд из России телеведущего Ивана Урганта. После начала спецоперации 24 февраля Ургант вместе с женой и двумя дочерьми отправился в Израиль, пояснив, что уезжает в отпуск.