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    Нет, я не Ургант, я другой. Телеведущий Андрей Малахов ответил тем, кто «выслал» его в Прибалтику

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    Сообщение о том, что телеведущий Андрей Малахов безвременно выехал «в одну из прибалтийских стран» и «в ближайшее время возвращаться не планирует» начали тиражировать СМИ 17 июля.

    В ответ Малахов разметил в собственном телеграм-канале скриншот одного из таких сообщений с комментарием: «Не дождетесь!»

    Ранее серьезный общественный резонанс вызвал отъезд из России телеведущего Ивана Урганта. После начала спецоперации 24 февраля Ургант вместе с женой и двумя дочерьми отправился в Израиль, пояснив, что уезжает в отпуск.

    С тех пор у шоу «Вечерний Ургант» нет ведущего, а праздник выпускников «Алые паруса» вел комик Владимир Маркони. Впервые за несколько месяцев Ургант появился на публике 10 июля, когда провел церемонию вручения премии интеллектуального волонтерства проекта ProCharity в центре Москвы.

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