Иван Ургант впервые за полгода появился на публике. Он посетил мероприятие благотворительного фонда

Кадры с мероприятия, проходившего в центре Москвы в воскресенье, появились в соцсетях фонда «Друзья», председателем попечительского совета которого является Ургант. Также он — амбассадор проекта ProCharity, объединяющего благотворительные организации. В конце мероприятия выступила певица Манижа, попавшая в список запрещенных артистов в связи с позицией по специальной военной операции.

Шоумен 24 февраля сделал в соцсетях пацифистскую публикацию, связанную с событиями на Украине. Вскоре после этого, в начале марта, появилась информация, что Ургант с семьей уехал из России. Как сообщил он сам позднее — отправился в отпуск.

После этого актер практически не появлялся в публичном поле, по крайней мере офлайн. Онлайн в начале мая он в язвительной манере отвечал бывшему худруку МХАТа Эдуарду Боякову, который пообещал плюнуть ему при встрече в лицо.

«Эдуард человек основательный, глубокий, начнёт копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны… Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!» — написал тогда Ургант.