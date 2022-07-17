Показываем видео с места смертельного крушения дельтаплана под Петербургом

Северо-Западная транспортная прокуратура показала пшеничное поле в Ломоносовском районе Ленинградской области, где 17 июля погиб пилот дельтаплана.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Как уточнил заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Вячеслав Корельский, разрешение на полёты пилотом получено не было. По предварительным данным, 63-летний мужчина не справился с управлением сверхлегкого летательного аппарата и допустил его падение, оно оказалось смертельным.
Дельтапланерист разбился в начале девятого часа утра вблизи деревни Глядино. На месте крушения работает прокуратура, проверку проводит транспортный Следственный комитет.