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    Показываем видео с места смертельного крушения дельтаплана под Петербургом

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    Северо-Западная транспортная прокуратура показала пшеничное поле в Ломоносовском районе Ленинградской области, где 17 июля погиб пилот дельтаплана.

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    Как уточнил заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Вячеслав Корельский, разрешение на полёты пилотом получено не было. По предварительным данным, 63-летний мужчина не справился с управлением сверхлегкого летательного аппарата и допустил его падение, оно оказалось смертельным.

    Дельтапланерист разбился в начале девятого часа утра вблизи деревни Глядино. На месте крушения работает прокуратура, проверку проводит транспортный Следственный комитет.

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