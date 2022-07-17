Под Петербургом насмерть разбился дельтапланерист

Дельтаплан потерпел крушение в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пилот не выжил.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, сверхлёгкий летательный аппарат упал вблизи деревни Глядино в начале девятого часа утра 17 июля. По предварительным данным, 63-летний пилот не справился с управлением.



Обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Проверку исполнения законодательства о безопасности полётов проводит транспортная прокуратура.