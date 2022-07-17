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    Под Петербургом насмерть разбился дельтапланерист

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    Дельтаплан потерпел крушение в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пилот не выжил.

    Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР
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    Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, сверхлёгкий летательный аппарат упал вблизи деревни Глядино в начале девятого часа утра 17 июля. По предварительным данным, 63-летний пилот не справился с управлением.

    Обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Проверку исполнения законодательства о безопасности полётов проводит транспортная прокуратура.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР
    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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