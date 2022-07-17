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    Столичный аноним заставил полицию в полночь выйти на Сенную площадь

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    Сотрудники правоохранительных органов Калининского и Адмиралтейского районов Петербурга встретили воскресенье на заводах и Сенной площади. Виновата чужая бессонница.

    Анонимки с сообщениями о взрыве полетели в дежурную часть полиции накануне около одиннадцати часов вечера, стало известно «Фонтанке» 17 июля. Первым из УФСБ по Вологодской области передали послание электронного бомбиста, который эпистолярно оповестил спецслужбу о взрывных устройствах на территориях Ленинградского механического завода имени Карла Либкнехта и машиностроительного «Арсенала».

    В полночь искать бомбу пришлось на Сенной площади. Прогулку обеспечил звонок из Москвы в УФСБ по Забайкальскому краю. Мужчина, пожелавший оставить своё имя в тайне, предупредил, что площадь взетит на воздух через два часа.

    Петербургские правоохранители справились раньше. Площадь и заводы на Чугунной и улице Комсомола проверили ещё до часа ночи. Ничего взрывоопасного найдено не было.

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