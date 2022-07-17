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    Из Финляндии в Россию. Рассказываем, что происходит на границе

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    4 комментария

    На границе России и Финляндии, открывшейся в минувшую пятницу после нескольких лет коронавирусных ограничений, спокойно. Правда, с российской стороны досмотр достаточно придирчив.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Как передает корреспондент «Фонтанки», особенно внимательно отечественные таможенники относятся к еде в пакетах. «Превысить разрешенные 5 кг дорвавшимся до финских магазинов петербуржцам достаточно легко», – отмечает очевидец.

    По его словам, в первое воскресенье после открытия границ на въезде в Россию образуются робкие заторы. Пробками их назвать сложно. «Около часа дня в Светогорске в очереди оказалось лишь 10 машин. Таможенники и пограничники работают четко и быстро, не тормозят», – добавил корреспондент «Фонтанки».

    Среди желающих вернуться в Россию был также замечен одинокий велосипедист.

    Добавим, что небольшое количество людей и автомобилей может быть связано с массовым отсутствием виз у жителей Петербурга. Многие за ненадобностью из просто не оформляли. Сейчас же ситуация сложилась таким образом, что попасть в визовый центр оказывается фактически невозможно. Система записи на прием как минимум вторые сутки висит и либо «выбрасывает» пользователей на стартовую страницу, либо красным по белому сообщает о том, что «мест нет». Происходит это вне зависимости от того, выбирает человек визовый центр в Петербурге, либо в каком-либо из соседних регионов.

    Напомним, что граница России и Финляндии была открыта 15 июля после снятия коронавирусных ограничений. Старт наземному туризму был дан не без приключений. О том, как первые туристы прорывались в Финляндию, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 4

    Константа17 Июл 2022 в 14:16
    В визовый центр легко записалась числа 12-го на 17 августа
    +0-0
    gorizont_sobytiy17 Июл 2022 в 14:06
    Как можно фотографировать границу)?! Ещё и подло, тайно…!
    +0-0
    kоt-obormot17 Июл 2022 в 13:53
    Над границей ходят тучи… Знает каждый карапуз
    Что в такое время лучше не везти рисковый груз
    И когда у нас тревожно, то я рад лишь одному
    Белорусская таможня не дотянется в Литву

    Лучше ехать через Финку, вечно в Себеже развод!
    Вновь таможенник в копилку скромно соточку кладет
    Я отлично понимаю что не в силах изменить
    Молодой еще он парень – тоже нужно как-то жить©
    +0-0
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