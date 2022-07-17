Из Финляндии в Россию. Рассказываем, что происходит на границе

На границе России и Финляндии, открывшейся в минувшую пятницу после нескольких лет коронавирусных ограничений, спокойно. Правда, с российской стороны досмотр достаточно придирчив.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как передает корреспондент «Фонтанки», особенно внимательно отечественные таможенники относятся к еде в пакетах. «Превысить разрешенные 5 кг дорвавшимся до финских магазинов петербуржцам достаточно легко», – отмечает очевидец.

По его словам, в первое воскресенье после открытия границ на въезде в Россию образуются робкие заторы. Пробками их назвать сложно. «Около часа дня в Светогорске в очереди оказалось лишь 10 машин. Таможенники и пограничники работают четко и быстро, не тормозят», – добавил корреспондент «Фонтанки».

Среди желающих вернуться в Россию был также замечен одинокий велосипедист. Добавим, что небольшое количество людей и автомобилей может быть связано с массовым отсутствием виз у жителей Петербурга. Многие за ненадобностью из просто не оформляли. Сейчас же ситуация сложилась таким образом, что попасть в визовый центр оказывается фактически невозможно. Система записи на прием как минимум вторые сутки висит и либо «выбрасывает» пользователей на стартовую страницу, либо красным по белому сообщает о том, что «мест нет». Происходит это вне зависимости от того, выбирает человек визовый центр в Петербурге, либо в каком-либо из соседних регионов.