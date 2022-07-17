Обложками вперед и без всякого кофе. Как петербургский предприниматель от ЖКХ открыл эстетские книжные магазины

Независимых книжных где можно купить книги по искусству в Петербурге стало больше — в июле 2022 года открылись два необычных магазина

Карта независимых книжных Петербурга приросла ещё двумя точками: белоснежные полки с каталогами выставок и книгами преимущественно по искусству и музыке ждут посетителей в небольших залах на набережной Фонтанки, близ пересечения с Невским проспектом, и на Большой Конюшенной улице. Площадки получились настолько стильными, что фотокарточки отсюда — словно идеальные иллюстрации к рекламе курсов по эстетике и архитектуре. Владелец создавал их «под себя», из любви и в свободное время, а нашел немало единомышленников.



Фото: Предоставлено Егором Клопенко Поделиться Поделиться





«Сегодня книга — предмет коллекционирования»

Открывая дверь с надписью «Независимое Искусство», попадаешь в царство материалов о живописи и архитектуре, а ещё — в мир винила. Обе площадки «Искусства» заработали практически одновременно, в июле 2022, и стали реализацией модели «идеального книжного» для Егора Клопенко. «В миру», в сфере большого бизнеса, тот известен как председатель совета директоров ПАО «Городские инновационные технологии», в свободное же время увлекается драматургией и проектами в сфере культуры. Театралам может показаться знакомой фамилия предпринимателя — её он в 2018 году «подарил» концептуальному театральному объединению KLOPENKO Theatre. Теперь, после своего театра, решил создать в городе пространство, которого всю жизнь не хватало ему самому.



«Когда я учился в институте, подрабатывал и ровно на половину зарплаты, как только её получал, шёл и покупал книги и музыкальные диски. Зарплаты были маленькие, но я ждал этого дня, потому что знал — куплю книги и смогу много нового узнать», — вспоминает Егор. По его словам, если бы не новый пандемийный виток, книжные могли бы открыться на целый год раньше. Однако, браться за дело в то время, как коллеги из, например, «Фаренгейта 451» продавали товар с лопаты, таким образом пытаясь хоть как-то существовать в условиях жестоких ограничений, казалось безумием.



Пришедший год позволил не торопиться, но одновременно подтвердил мысль о том, что «в кризисе мы живём всегда». Бизнесмен подобрал площадки — около 100 и 150 квадратных метров каждая — и нанял 10 человек. Теперь — в момент коронавирусного «просвета» — объявил об открытии.



«Книги отбираю я лично, но у нас уже сформировалась небольшая, но очень погружённая в предмет команда, — делится он, — Все участвуют в процессе подбора ассортимента, и мы внимательно слушаем, что говорят посетители, потому что многие из них спрашивают об очень интересных вещах».



Во многом благодаря первым покупателям внутри команды было решено сразу не отказывать в случае, если книг нет в наличии, а они кому-то нужны, но пытаться заказать издание дополнительно. «Люди какие-то книги по искусству ищут, но не могут их найти, — приводит пример бизнесмен. — У нас — поставщики, и если есть возможность привезти вещь, мы это делаем. В таких случаях собираем заявки. Вот уже два раза небольшие партии «заказанного» мы людям выдавали, и все были очень рады».



Фото: Предоставлено Егором Клопенко Поделиться Поделиться





Литература об искусстве — априори недешева. Как в конце мая сообщали представители рынка, средняя стоимость книг ещё весной выросла минимум на 12%. Сказались и проблемы с логистикой, и «эхо» двух пандемийных годов, и сложное положение на рынке сырья. Издания об искусстве всегда относились к разделу элитарному и пользовались спросом у весьма узкой аудитории. Каталоги больших форматов часто издаются при музеях, многое ценители везут из-за рубежа. Стоимость хорошего каталога начинается примерно от полутора тысяч. На полках — издания музеев, например, «Эрмитажа», крупноформатные иллюстрированные альбомы от немецкого Taschen, детские арт-энциклопедии российского Ad Marginem и многое другое.



Однако, даже при таких вводных на вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, нет ли боязни, что акцент на «культурную» литературу превратит книжные «Независимого Искусства» скорее в выставочный зал, чем в магазин, Егор Клопенко не раздумывая отвечает: «нет». Наравне с «дорогим» разделом было принципиально организовать место для книг, которые всем по карману, поясняет предприниматель.



«Можно найти книгу и за 150 рублей, и я буду завидовать, что сам её не прочёл, ведь это лучшая мировая литература, а её выйдет купить вместо кофе», — парирует он. Художественную литературу в его новорождённых книжных шутливо называют группой «книг как искусство», противопоставляя «книгам об искусстве».



Не смущает Клопенко и пример сети книжных «Республика», которая в 2020 году решила временно вывести проект с петербургского рынка. Не берясь всерьёз рассуждать о том, что именно привело владельцев к такому решению, предприниматель отмечает, что расположение магазинов внушительной площади в самом центре, как и их большое количество, очевидно, требовали немалых арендных затрат и постоянного притока посетителей. С этим в сфере в принципе могут возникнуть проблемы. Особенно — в период осложнений.

«У нас (говоря «мы», — бизнесмен подразумевает команду своих книжных), конечно выбрана узкая ниша. но мы видим, что людям это нравится, они приходят, говорят с нами, выбирают и смотрят, — говорит он, — И экономически, и стратегически, и чисто эстетически книги по искусству составляют очень важную часть концепции магазинов. Люди покупают такие книги, и те долгие годы их «греют». Берут в подарок, не каждый день — но покупают. Мы делали книжный под себя и свои вкусы, а оказалось, что есть много людей, которые мыслят, как мы», — продолжает Клопенко.



Фото: Предоставлено Егором Клопенко Поделиться Поделиться





«Безусловно, бумажная книга на данный момент — предмет коллекционирования. Люди покупают их не всегда для того, чтобы прочитать сразу, но чтобы положить и со временем, когда появится свободная минута, вернуться. Даже если такую вещь берут для украшения интерьера, кто-то заглядывает внутрь. Для людей это прикосновение к искусству и к чему-то чистому и правильному в жизни. Хочется, чтобы приходя в пространство, люди получали это ощущение», — объясняет концепцию владелец.

«Мы смогли найти отличающийся формат»

Челлендж с открытием книжного в период нестабильности стал для Клопенко не только шансом воплотить свою любовь к печатным изданиям по искусству на новом уровне и приобщить к ней других, но в некоторой степени профессиональным и «читательским» вызовом. Заинтересованность продавцов и отношение к покупателям — то, что всегда нравилось бизнесмену во время прогулок по независимым книжным города, но многое казалось не идеальным. Не называя местоположений и стремясь не обидеть коллег, Егор отмечает, что в его книжном принципиально не должно было быть «коробок», в которых невозможно найти нужное, и путаницы на полках, а ещё — «второсортной литературы». «Если бы был кто-то, кто сделал всё идеально, я бы книжный точно не открывал бы!», — вздыхает он.



Перед открытием пришлось потратить месяцы, решая вопросы с ассортиментом. Дополнительная сложность в том, что независимые, тем более только появившиеся книжные редко аффилированы с издательствами. К тому же широкую подборку книг об искусстве и качественного винила невозможно представить без поставщиков с зарубежного рынка. Сейчас вопросы в основном решены, но каждая деталь требует контроля.



Фото: Предоставлено Егором Клопенко Поделиться Поделиться





Говоря о принципиальных отличиях от конкурентов, Клопенко отмечает, что команде удалось обозначить свою особенность. «Нам показалось, что мы смогли найти формат, отличающийся от того, что уже есть: помимо содержания и отбора книг, которые представлены далеко не везде, это — уважение», — поясняет владелец. Именно из «уважения» книги в магазинах стоят обложками, а не корешками, вперёд, так, чтобы сразу было видно название. По той же причине ни на Конюшенной, ни на Фонтанке было решено не устанавливать, например, постоянный островок с кофе. Напитками тут собираются угощать только во время лекций и театральных выступлений, на которые хотят звать покупателей.



Ближайшие культурные события в книжных запланированы на конец июля, подробности можно узнать в социальных сетях проекта.

От вопросов о возможности дальнейшего расширения сети Егор Клопенко шутливо отмахивается: сразу два магазина он открыл лишь потому что во время поисков нашлось хорошее помещение. Идея же с книжным первоначально продвигалась не ради прибыли, хотя её факт приятен. Открыть третий магазин — и то в неопределённом «когда-нибудь» — владелец обещает только по просьбам читающих. Принимать решение о том, куда заглянуть в первую очередь — на Большую Конюшенную или же на Фонтанку, советует исключительно по удобству: и там, и там, почти одинаковый ассортимент книг.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

