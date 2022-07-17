Юный петербуржец на каршеринге с ДПС на хвосте подрезал автобус и докатился до уголовного дела

Пока автор ночных гонок с ДПС и аварии с автобусом в Приморском районе Петербурга отлёживается в больнице, в полиции возбудили уголовное дело. Отвечать предстоит за угон каршеринга.
Уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем возбуждено в отношении 17-летнего жителя Коломяг, стало известно «Фонтанке» 17 июля. Юноша пока не учится и официально не работает, свободное время субботней ночью он проводил, по версии следствия, катаясь с друзьями на арендованном «Ниссан Кашкай» по чужому аккаунту.
На Репищевой, в двух перекрёстках от дома, он привлёк внимание полиции, не пожелал останавливаться и нырнул во дворы. Пытаясь выехать на дорогу, «Ниссан» столкнулся с пассажирским автобусом и завалился на бок на газон.
Юношу госпитализировали с ушибами позвоночника и бедра. В детскую больницу Святой Марии Магдалины он уехал с двумя приятелями-ровесниками. У десятиклассника ушибы внутренних органов, второкурсница колледжа разбила голову. Все трое, по предварительным данным, были в состоянии средней степени тяжести.