Юный петербуржец на каршеринге с ДПС на хвосте подрезал автобус и докатился до уголовного дела

Пока автор ночных гонок с ДПС и аварии с автобусом в Приморском районе Петербурга отлёживается в больнице, в полиции возбудили уголовное дело. Отвечать предстоит за угон каршеринга.



Уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем возбуждено в отношении 17-летнего жителя Коломяг, стало известно «Фонтанке» 17 июля. Юноша пока не учится и официально не работает, свободное время субботней ночью он проводил, по версии следствия, катаясь с друзьями на арендованном «Ниссан Кашкай» по чужому аккаунту.