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    Юный петербуржец на каршеринге с ДПС на хвосте подрезал автобус и докатился до уголовного дела

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    7 комментариев

    Пока автор ночных гонок с ДПС и аварии с автобусом в Приморском районе Петербурга отлёживается в больнице, в полиции возбудили уголовное дело. Отвечать предстоит за угон каршеринга.

    Уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем возбуждено в отношении 17-летнего жителя Коломяг, стало известно «Фонтанке» 17 июля. Юноша пока не учится и официально не работает, свободное время субботней ночью он проводил, по версии следствия, катаясь с друзьями на арендованном «Ниссан Кашкай» по чужому аккаунту.

    На Репищевой, в двух перекрёстках от дома, он привлёк внимание полиции, не пожелал останавливаться и нырнул во дворы. Пытаясь выехать на дорогу, «Ниссан» столкнулся с пассажирским автобусом и завалился на бок на газон.

    Юношу госпитализировали с ушибами позвоночника и бедра. В детскую больницу Святой Марии Магдалины он уехал с двумя приятелями-ровесниками. У десятиклассника ушибы внутренних органов, второкурсница колледжа разбила голову. Все трое, по предварительным данным, были в состоянии средней степени тяжести.

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    Комментарии 7

    NoName123417 Июл 2022 в 13:20
    Улица Репищева!!!!!
    Грамотеи ….
    +0-0
    27449583617 Июл 2022 в 13:14
    Гос-ву давно пора оборотными штрафами взбодрить шеринговых барыг, чтобы они навели внутри себя порядок.
    Сложно потребовать фотоконтроль водителя в пути? Одно это уберет возможность езды по левым учеткам. Но им просто плевать, кто платит за аренду и едет.
    Более того, они рады, если водитель бухой или 'не тот', потому что по договору слупят такой штраф с него, что машина за месяц столько не зарабатывает.
    Т. Е. В интересах шеринга плодить, а не бороться с левыми аккаунтами
    +0-0
    265456342117 Июл 2022 в 12:13
    там еще не написали что группа поддержки приехала
    +0-0
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