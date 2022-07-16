На Репищевой каршеринг подрезал автобус и завалился на бок. Очевидцы рассказали о подростках за рулем

Лихой каршеринг встретился с автобусом в Приморском районе Петербурга. Из автомобиля вывели подростков, сообщили очевидцы.
Авария на Репищевой улице произошла в ночь на 16 июля. Каршеринг выезжал из двора, столкнулся с автобусом и перевернулся.
По словам очевидцев, столкновению предшествовала погоня. Арендованное авто якобы преследовал автомобиль ДПС. В легковушке оказались четверо несовершеннолетних. С различными травмами их госпитализировали.
В ГУ МВД по Петербургу и области о погоне ничего не сказали. По данным полиции, 17-летний водитель «Ниссан Кашкай» при выезде с дворовой территории у дома 11 не предоставил преимущество автобусу, из-за чего машина врезалась в него и опрокинулась.
Водителя каршеринга госпитализировали в тяжелом состоянии. Двоих его пассажиров увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также полицейские выясняют, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем арендованной иномарки.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти