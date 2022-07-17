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    На Пулковском эвакуаторщик со стрельбой забирал «Шевроле». Пассажиры оказались с сюрпризом

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    8 комментариев

    Процесс эвакуации машины получился нервным в Московском районе Петербурга. Двое с пистолетом уехали в полицию за уголовным делом, несмотря на то, что стреляли не они.

    Экстренные службы к гипермаркету на Пулковском шоссе, 17/2 прохожий вызвал в девятом часу вечера пятницы, стало известно «Фонтанке» 17 июля. Он доложил, что на парковке отношения выясняют двое, один пугает пистолетом. К приезду полиции он успел перейти от слов к делу и выстрелил.

    Как выяснили правоохранители, из травматического пистолета в воздух стрелял 35-летний эвакуаторщик. Он пытался переместить на штрафстоянку «Шевроле Круз» и встретил отпор в лице закрывшегося в салоне мужчины. Впечатлить упрямца сотруднику, вероятно, удалось, но на помощь ему подоспел товарищ — и не с пустыми руками.

    Полицейские изъяли у него переделанный из газового пистолет, два магазина и шестнадцать 9-мм патронов. В отдел увезли оружие и двоих граждан Грузии 49 и 57 лет. Ни один из них владельцем «Шевроле» не является, автомобиль числится за 38-летним жителем Петербурга. Оба получили протоколы о мелком хулиганстве, 49-летний — уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия (222 УК).

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    Комментарии 8

    Slava_Rossii217 Июл 2022 в 11:19
    А угроза пассажиру пистолетом со стороны эвакуаторщика это уже не преступление?
    А если бы на месте мужчин из Грузии сидела мать с ребёнком, эвакуаторщик также бы стрельбой выкуривал их из салона, чтобы забрать машину?
    +0-1
    Гоша Белградский17 Июл 2022 в 11:12
    Эвакуаторщик-белый Хундай с оранжевой мигалкой из прикормленных, тех что за пять сгружают, когда пастух с маячками с другой стороны дороги наблюдает?
    +1-0
    Михаил 95317 Июл 2022 в 11:10
    Дорогие авторы и редакторы «Фонтанки»!
    Перейдите на простой и логичный русский язык, пожалуйста.
    Не все читают Вас пьяными и могут понять из набора слов выше, кого за какое оружие задержали.
    +3-0
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