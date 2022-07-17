На Пулковском эвакуаторщик со стрельбой забирал «Шевроле». Пассажиры оказались с сюрпризом

Процесс эвакуации машины получился нервным в Московском районе Петербурга. Двое с пистолетом уехали в полицию за уголовным делом, несмотря на то, что стреляли не они.
Экстренные службы к гипермаркету на Пулковском шоссе, 17/2 прохожий вызвал в девятом часу вечера пятницы, стало известно «Фонтанке» 17 июля. Он доложил, что на парковке отношения выясняют двое, один пугает пистолетом. К приезду полиции он успел перейти от слов к делу и выстрелил.
Как выяснили правоохранители, из травматического пистолета в воздух стрелял 35-летний эвакуаторщик. Он пытался переместить на штрафстоянку «Шевроле Круз» и встретил отпор в лице закрывшегося в салоне мужчины. Впечатлить упрямца сотруднику, вероятно, удалось, но на помощь ему подоспел товарищ — и не с пустыми руками.
Полицейские изъяли у него переделанный из газового пистолет, два магазина и шестнадцать 9-мм патронов. В отдел увезли оружие и двоих граждан Грузии 49 и 57 лет. Ни один из них владельцем «Шевроле» не является, автомобиль числится за 38-летним жителем Петербурга. Оба получили протоколы о мелком хулиганстве, 49-летний — уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия (222 УК).