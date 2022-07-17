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    При крушении вертолета на Камчатке никто не выжил

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    МЧС России

    Пилот и два пассажира вертолета «Робинсон», который был найден утром 17 июля, погибли. Об этом сообщает МЧС России.

    Тела погибших были обнаружены на месте падения. Отмечается, что в ходе спасательной операции было обследовано больше 1,5 тысяч квадратных километров территории. В данный момент поисковые работы полностью закончены.

    Напомним, что частный вертолет Robinson пропал накануне, 16 июля. За штурвалом находился Игорь Малиновский, неоднократный чемпион мира и Европы в юниорских соревнованиях по биатлону.

    Нашли вертолет в 13 километрах от вулкана Узон. «Робинсон» принадлежал компании «Взлет», которой владеет отец биатлониста.

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