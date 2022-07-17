При крушении вертолета на Камчатке никто не выжил

Пилот и два пассажира вертолета «Робинсон», который был найден утром 17 июля, погибли. Об этом сообщает МЧС России.



Тела погибших были обнаружены на месте падения. Отмечается, что в ходе спасательной операции было обследовано больше 1,5 тысяч квадратных километров территории. В данный момент поисковые работы полностью закончены.



Напомним, что частный вертолет Robinson пропал накануне, 16 июля. За штурвалом находился Игорь Малиновский, неоднократный чемпион мира и Европы в юниорских соревнованиях по биатлону.

