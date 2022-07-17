Пропавший на Камчатке вертолет с биатлонистом-чемпионом за штурвалом разбился и сгорел

Пропавший частный вертолёт Robinson обнаружен на Камчатке. Он сгорел. Об этом сообщает губернатор Камчатки Владимир Солодов.



По его словам, «Робинсон» был обнаружен в 13 километрах южнее вулкана Узон. «Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода», — добавил Солодов.

Напомним, вертолет пропал накануне, 16 июля. В салоне находилась группа из трех человек — два пассажира и пилот. За штурвалом был российский биатлонист Игорь Малиновский. Молодой человек участвовал в Кубке мира, а также не один раз становился чемпионом мира и Европы среди юниоров.