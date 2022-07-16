На Камчатке исчез вертолет с биатлонистом-чемпионом за штурвалом

На Камчатке частный вертолёт Robinson не вышел вовремя на связь. В МЧС готовятся к поискам.



Как уточнили в ведомстве 16 июля, по предварительным данным, воздушное судно Robinson следовало по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково, а на борту вертолёта находятся три человека. Обстановка уточняется.



На поиски с рассветом (сейчас там ночь) готовятся выдвинуться Ми-8 с поисковым отрядом, вертолет территориального центра медицины катастроф со спасателями, а также дежурная смена региональной поисково-спасательной базы на самолете АН-26.

