На Камчатке исчез вертолет с биатлонистом-чемпионом за штурвалом

На Камчатке частный вертолёт Robinson не вышел вовремя на связь. В МЧС готовятся к поискам.
Как уточнили в ведомстве 16 июля, по предварительным данным, воздушное судно Robinson следовало по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково, а на борту вертолёта находятся три человека. Обстановка уточняется.
На поиски с рассветом (сейчас там ночь) готовятся выдвинуться Ми-8 с поисковым отрядом, вертолет территориального центра медицины катастроф со спасателями, а также дежурная смена региональной поисково-спасательной базы на самолете АН-26.
ТАСС со ссылкой на авиаслужбы уточнил, за штурвалом пропавшего вертолета был российский биатлонист Игорь Малиновский — участник Кубка мира, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров.
Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».