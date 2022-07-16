У России забрали чемпионат Европы по гимнастике: новости о санкциях и спецоперации за 16 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 16 июля.

Среди них — датский Danfoss, производитель тепловой и холодильной техники. Компания заявила, что продаст свой бизнес в России и Белоруссии.

Не отстают и спортивные организации. Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Москве в 2023 году, перенесли в Баку.

Другую позицию занял министр экономики Японии по проекту «Сахалин-2». Он заявил, что японские Mitsui и Mitsubishi должны сохранить свое участие в проекте, по этому поводу с компаниями ведут переговоры.

Мошенники IKEA