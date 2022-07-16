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    Роспотребнадзор сказал, кому после возвращения в Россию придется сдавать ПЦР-тесты

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    Возвращение из-за границы не для всех пройдет без хлопот — кому-то придется отправиться сдавать ПЦР-тест, потому что ограничения, несмотря на открытие сухопутных границ, продолжают действовать, напомнили в Роспотребнадзоре.

    Как сообщили в ведомстве РИА Новости 16 июля, если вы въезжаете в Россию по земле, то никакие тесты и анкеты вам не нужны, а если по воздуху, то требования к прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа действует. Но только для тех, у кого нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании.

    Независимо от наличия прививки, нужно заполнить анкету прибывающего. При отсутствии вакцинации и перенесенном коронавирусе нужно в течение трех дней загрузить на Госуслуги результат исследования на ковид. Самоизолироваться не нужно.

    Какие ограничения действуют на границах России с Финляндией и Эстонией, как работают такс-фри и можно ли вывозить наличные евро — читайте в дайджесте «Фонтанки».

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