Роспотребнадзор сказал, кому после возвращения в Россию придется сдавать ПЦР-тесты

Возвращение из-за границы не для всех пройдет без хлопот — кому-то придется отправиться сдавать ПЦР-тест, потому что ограничения, несмотря на открытие сухопутных границ, продолжают действовать, напомнили в Роспотребнадзоре.



Как сообщили в ведомстве РИА Новости 16 июля, если вы въезжаете в Россию по земле, то никакие тесты и анкеты вам не нужны, а если по воздуху, то требования к прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа действует. Но только для тех, у кого нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании.

