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    Путин поздравил школьников-математиков из Петербурга с победой на олимпиаде

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    Школьники, которые завоевали медали Международной математической олимпиады, получили поздравление от президента России Владимира Путина. Четверо из них — из Петербурга.

    «Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплочённость команды и победный настрой. Убедительно подтвердили высокое качество российского математического образования», — говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном 16 июля на сайте Кремля.

    Как писала «Фонтанка», олимпиада проходила в Осло. Среди шести победителей — четверо учащихся петербургского физико-математического лицея № 239. Золотые награды получили выпускники Иван Бахарев и Максим Туревский. Серебряные медали завоевали выпускница Таисия Коротченко и ученик 10-го класса Роман Кузнецов.

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