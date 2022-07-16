Путин поздравил школьников-математиков из Петербурга с победой на олимпиаде

Школьники, которые завоевали медали Международной математической олимпиады, получили поздравление от президента России Владимира Путина. Четверо из них — из Петербурга.
«Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплочённость команды и победный настрой. Убедительно подтвердили высокое качество российского математического образования», — говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном 16 июля на сайте Кремля.
Как писала «Фонтанка», олимпиада проходила в Осло. Среди шести победителей — четверо учащихся петербургского физико-математического лицея № 239. Золотые награды получили выпускники Иван Бахарев и Максим Туревский. Серебряные медали завоевали выпускница Таисия Коротченко и ученик 10-го класса Роман Кузнецов.