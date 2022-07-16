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    «Привет» из прошлого. Неловкий реконструктор получил из мушкета в лицо в Выборге

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    Автор: Видео: Илья Гогуа / «ВКонтакте»

    Неприятность произошла с одним из участников фестиваля «Выборгские маневры». Мушкет обидел не врага.

    Как пишет 16 июля 47news, накануне несколько мужчин в костюмах разных эпох соревновались в тире у Аннинских укреплений. После выстрела во время перезарядки один из них заглянул в патронник и получил оттуда облако белого дыма прямо в лицо.

    Реконструктор не пострадал. Организаторы пояснили, что стрелки заряжают оружие не натуральным порохом, а холостой смесью, чтобы выстрелы были эффективными, но безопасными.

    Фестиваль «Выборгские маневры» проходит в Выборге 15–16 июля. Участники демонстрируют военное обмундирование и воссоздают культуру и быт XVII–XVIII веков. Перед зрителями устроят показательные выступления, развернут исторический полевой лагерь, фехтовальные площадки с натуральной реконструкцией средневекового боя. Завершится шоу концертом. Событие посвящено 350-летию со дня рождения императора Петра I. Вход на все площадки свободный.

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