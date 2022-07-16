«Привет» из прошлого. Неловкий реконструктор получил из мушкета в лицо в Выборге

Неприятность произошла с одним из участников фестиваля «Выборгские маневры». Мушкет обидел не врага.



Как пишет 16 июля 47news, накануне несколько мужчин в костюмах разных эпох соревновались в тире у Аннинских укреплений. После выстрела во время перезарядки один из них заглянул в патронник и получил оттуда облако белого дыма прямо в лицо.



Реконструктор не пострадал. Организаторы пояснили, что стрелки заряжают оружие не натуральным порохом, а холостой смесью, чтобы выстрелы были эффективными, но безопасными.

