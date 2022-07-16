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    Женщина погибла в горящей коммуналке на Декабристов

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    Пожар в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе Петербурга не обошелся без жертв — в результате погибла женщина. Об этом 16 июля сообщили в городском ГУ МЧС.

    Фото: Соседи Коломна, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»
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    Пламя в доме 57 по улице Декабристов разгорелось около половины второго дня. В 7-комнатной коммунальной квартире выгорели комната и коридор на общей площади 25 квадратных метров. В 14:03 пожару присвоили ранг 1БИС, а спустя 10 минут он был локализован. В 14:39 ранг снизили до номера 1.

    Из горящей квартиры эвакуировали 13 человек. К борьбе с огнем привлечены 22 спасателя и 5 единиц техники.

    Фото: Соседи Коломна, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»

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