Женщина погибла в горящей коммуналке на Декабристов

Пожар в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе Петербурга не обошелся без жертв — в результате погибла женщина. Об этом 16 июля сообщили в городском ГУ МЧС.
Пламя в доме 57 по улице Декабристов разгорелось около половины второго дня. В 7-комнатной коммунальной квартире выгорели комната и коридор на общей площади 25 квадратных метров. В 14:03 пожару присвоили ранг 1БИС, а спустя 10 минут он был локализован. В 14:39 ранг снизили до номера 1.
Из горящей квартиры эвакуировали 13 человек. К борьбе с огнем привлечены 22 спасателя и 5 единиц техники.