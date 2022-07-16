Больше десяти человек эвакуировали из горящей коммуналки на Декабристов

Спасатели тушат коммуналку в Адмиралтейском районе Петербурга. Пожар разгорелся серьезный.
Автор: видео: Соседи Коломна, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»
Как сообщает 16 июля городское ГУ МЧС, информация о возгорании в доме 57 на улице Декабристов поступила в 13:35. В 7-комнатной коммунальной квартире выгорели комната и коридор на общей площади 25 квадратных метров.
Автор: видео: Соседи Коломна, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»
В 14:03 пожару присвоили ранг 1БИС, а спустя 10 минут он был локализован. Из квартиры эвакуировали 13 человек. По словам очевидцев, есть пострадавшие, на место приехали медики скорой.
В том же доме находится музей-квартира Александра Блока. Там «Фонтанке» рассказали, что горит в соседнем дворе, а в самом учреждении все нормально, и оно принимает посетителей.