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    Больше десяти человек эвакуировали из горящей коммуналки на Декабристов

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    Спасатели тушат коммуналку в Адмиралтейском районе Петербурга. Пожар разгорелся серьезный.

    Автор: видео: Соседи Коломна, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»

    Как сообщает 16 июля городское ГУ МЧС, информация о возгорании в доме 57 на улице Декабристов поступила в 13:35. В 7-комнатной коммунальной квартире выгорели комната и коридор на общей площади 25 квадратных метров.

    Автор: видео: Соседи Коломна, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»

    В 14:03 пожару присвоили ранг 1БИС, а спустя 10 минут он был локализован. Из квартиры эвакуировали 13 человек. По словам очевидцев, есть пострадавшие, на место приехали медики скорой.

    Фото: видео: Соседи Коломна, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»
    Фото: видео: Соседи Коломна, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»
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    В том же доме находится музей-квартира Александра Блока. Там «Фонтанке» рассказали, что горит в соседнем дворе, а в самом учреждении все нормально, и оно принимает посетителей.

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