«Газпром» хочет понять, как Siemens в обход санкций будет везти турбину для «Северного потока»

«Газпром» попросил Siemens документально объяснить, как из Канады в Россию, в обход санкций, будут доставлять газотурбинный двигатель для КС «Портовая». И вообще как будут выполняться ремонт и сервисное обслуживание в будущем.



«Газпром» рассчитывает на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей», — говорится в сообщении компании от 16 июля.

