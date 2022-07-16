«Желтый» уровень опасности: грозы накроют Петербург в выходные

Выходные в Петербурге пройдут на холодной периферии циклона — будет дождливо и холодно.

Как рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале 16 июля, в субботу в Петербурге облаков на небе по-прежнему будет много, пройдут дожди, местами по области и с грозами. Температура будет на два-три градуса ниже положенного по климату.



По данным Северо-Западного УГМС в Петербурге в субботу, 16 июля, температура воздуха ночью — +12...+14 градусов, днём — +19...+21. В воскресенье, 17 июля, погода будет аналогичная.

