    Пробки

    2/10

    usd57.83eur57.89
    День открытых границДворец для детейРогозин – не космосОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Желтый» уровень опасности: грозы накроют Петербург в выходные

    1486
    1 комментарий

    Выходные в Петербурге пройдут на холодной периферии циклона — будет дождливо и холодно.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале 16 июля, в субботу в Петербурге облаков на небе по-прежнему будет много, пройдут дожди, местами по области и с грозами. Температура будет на два-три градуса ниже положенного по климату.

    По данным Северо-Западного УГМС в Петербурге в субботу, 16 июля, температура воздуха ночью — +12...+14 градусов, днём — +19...+21. В воскресенье, 17 июля, погода будет аналогичная.

    С 12 до 21 часа 16 июля в городе на Неве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Водителей просят быть осторожными и по возможности не ездить на машинах.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close