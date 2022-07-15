В Петербурге ждут грозу. «Желтый» уровень опасности объявлен в субботу

Непогода, которая всю неделю хозяйничала в Петербурге, подпортит и выходные. Гроза и дожди ждут горожан в субботу.



С 12 до 21 часа 16 июля Росгидрометцентра объявляет в Северной столице «жёлтый» уровень погодной опасности. Водителей просят быть осторожными и по возможности не ездить на машинах. Пешеходам тоже нужно быть внимательными.



По данным Северо-Западного УГМС, температура воздуха днем достигнет +19...+21 градуса.



Похожее обещают и в воскресенье. Последний день недели принесет кратковременные дожди и +19...+21 градус днем.

